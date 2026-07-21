Un Posto al Sole, anticipazioni al 31 luglio: crisi tra Marina e Roberto

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Le azioni di Marina contro Greta creano una frattura con Roberto.

La tensione tra Marina e suo marito raggiunge il culmine. Accecata dalla gelosia e infastidita dall’atteggiamento di superiorità di Greta, la donna compie un gesto clamoroso nei confronti della sua rivale. Nel frattempo, Ornella prende finalmente coscienza dei suoi veri desideri e Raffaele, felice di averla ritrovata, le rivolge una proposta davvero interessante.

Guido e Mariella, invece, ricevono una visita del tutto inaspettata: Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Le azioni di Marina nei confronti di Greta provocano una profonda frattura con Roberto e rischiano di avere conseguenze ben più gravi di quanto lei stessa avesse immaginato. Diego scopre che Silvia sta cercando di proteggere la relazione con Ida e decide di fare la sua parte, chiedendo l’aiuto di Giulia.

Intanto Guido e Mariella ignorano completamente il piano che il barone Cotugno sta orchestrando, con la riluttante collaborazione di Alfredo: il suo obiettivo sembra essere sempre più quello di conquistare Bice, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo un periodo di relativa serenità, Luca si ritrova vittima di un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere pesanti ripercussioni. La crescente vicinanza tra Roberto e Greta spinge quest’ultima a fare un passo indietro, ma la situazione potrebbe ormai essere sfuggita di mano.

Durante la vacanza in Calabria, Micaela invita Jimmy a trascorrere meno tempo con gli adulti e a socializzare maggiormente con i ragazzi della sua età, una scelta che rischia però di compromettere ulteriormente il delicato equilibrio del giovane, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Preoccupata per il nipote, Manuela attende insieme a Niko il responso dello psicologo, mentre Jimmy, lontano da casa con la madre, appare sempre più chiuso, apatico e privo di entusiasmo. Dopo la truffa subita, Luca attraversa un momento di forte sconforto. Alberto, pur felice che Anna abbia ricucito il rapporto con la madre, continua a pensare con apprensione a Gianluca.

Un’iniziativa improvvisa di Jimmy getta Micaela nel panico. Manuela e Niko si preparano finalmente a conoscere il verdetto dello psicologo sui questionari compilati. Nel frattempo, un incontro casuale offre ad Alberto l’opportunità di tentare un chiarimento con il figlio, mentre una gradita sorpresa alla Terrazza restituisce il sorriso a Luca.

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