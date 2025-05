Un Posto al Sole, anticipazioni al 31 gennaio: i giornali parlano dell’incidente

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. I giornali parlano del presunto collegamento tra i Cantieri e l’incidente dei loro yacht.

Damiano (Luigi Miele) riesce finalmente ad arrestare i due rapinatori di Viola (Ilenia Lazzarin). Quest’ultima però, una volta visto il video dell’arresto condiviso in rete da un passante, rimane sbalordita dalla violenza usata da Damiano.

Intano continuano i tentativi di Giulia (Marina Tagliaferri) di far fare pace tra Renato (Marzio Honorato) e Jimmy (Gennaro De Simone), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Serena (Miriam Candurro), invece, esorta sua sorella Manuela (Gina Amarante) a non arrendersi con Niko (Luca Turco). Sa che lo ama ancora.

Più tardi Samuel (Samuele Cavallo), dopo essere stato più volte esortato da Nunzio (Vladimir Randazzo), riesce finalmente a voltare pagina dopo la sua storia con Micaela, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo aver scoperto i voti del primo quadrimestre di Jimmy, Niko e Manuela trovano l’occasione perfetta per interagire tra di loro e ritrovarsi, così, molto vicini. Continua lo sconcerto di Viola dopo aver visto il modo in cui Damiano ha arrestato i suoi rapinatori.

Per questo, prova a parlarne con sua madre. Intanto anche Manuel (Manuel D’angelo) e Antonio (Edoardo Scarfora) sembrano rimasti abbastanza colpiti e spaventati dall’accaduto.

Il video dell’arresto di Potito diventa virale anche in Polizia, tanto che Damiano viene sospeso cautelativamente dal servizio in strada, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Non trovando un appoggio nemmeno in casa, il poliziotto finisce per litigare anche con Viola. Intanto Jimmy e Renato riescono finalmente a fare la pace, mentre le cose vanno peggio per Manuela.

La ragazza, infatti, è rifiutata da Niko che si impone di non assecondare i sentimenti che prova per lei, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto arriva un nuovo chiarimento tra Silvia (Luisa Amatucci) e Mariella (Antonella Prisco): quest’ultima si lascerà finalmente andare con Mimmo (Massimo Peluso)?

Brutte notizie per i Ferri: i giornali non fanno altro che parlare del presunto collegamento tra i Cantieri Flegrei e l’incidente dei loro yacht, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Cresce quindi la pressione per Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), mentre Alberto (Maurizio Aiello) prende molto male la notizia. Più tardi Viola capisce di aver ferito Damiano, che l’ha fraintesa.

Intanto Guido (Germano Belalvia), riuscendo a pensare soltanto a Claudia (Giada Desideri), non si accorge della grande preoccupazione di Michele (Alberto Rossi) e Silvia verso loro figlia.

Scopriamo che Alice (Fabiola Balestriere) è decisa a rimanere a Napoli, spingendo così Elena (Valentina Pace) e Marina a confrontarsi sulla richiesta della ragazza, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Roberto, dopo il recente scontro con Alberto, è costretto ad affrontare la complicata situazione dei Cantieri che minaccia di ledere la loro credibilità. Torna invece il sereno tra Viola e Damiano.

Intanto Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) finiscono per incontrarsi per caso, riaccendendo l’intesa tra loro, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Cosa dire di Samuel? Sappiamo che il cuoco è finalmente pronto a conoscere la ragazza conosciuta in chat. Anche questa volta, tuttavia, qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote.

