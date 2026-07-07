Un Posto al Sole, anticipazioni al 17 luglio: Niko e Manuela sono preoccupati per Jimmy

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio. Niko e Manuela sono preoccupati per Jimmy e decidono di servirsi di uno psicologo.

La Procura avvia le indagini sul furto avvenuto a Palazzo Palladini. Dopo una serie di interrogatori che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde il controllo durante un confronto con il pubblico ministero: il suo sfogo rischia non solo di aggravare la posizione di Eduardo, ma anche di metterlo personalmente nei guai.

Nel frattempo Alberto persuade Anna che sia arrivato il momento di parlare con Gianluca, ma la donna preferisce rimandare il confronto, chiedendogli di restare ancora qualche giorno lontano da Napoli, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Sul fronte sentimentale, l’incontro con il sessuologo non porta i risultati sperati: tra Bice e Massaro la situazione peggiora ulteriormente e, come spesso accade, a pagarne le conseguenze sono Guido e Mariella.

Determinato a dire tutta la verità a Gianluca, Alberto rientra a Napoli insieme ad Anna. Tuttavia gli eventi prenderanno una piega ben diversa da quella immaginata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Stella, ormai consapevole di aver perso Eduardo, precipita nello sconforto. Rosa, costretta a rispettare il divieto imposto da Damiano, fatica a gestire Manuel, sempre più deciso a rivedere suo zio. Intanto Massaro scopre che seguire alla lettera i suggerimenti del sessuologo si rivela un clamoroso errore, mentre Bice inizia a interrogarsi profondamente su se stessa.

Alberto vuole vivere apertamente la sua relazione con Anna e chiede il sostegno di Luca e Giulia per raccontare tutto a Gianluca. Ignora però che ormai potrebbe essere troppo tardi, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Un incontro casuale con Vanni spinge Viola, consapevole dell’influenza che l’uomo esercita su Ornella, a capire quali siano davvero i sentimenti della madre. Nel frattempo Roberto, scavalcando Michele, assume un nuovo giornalista proveniente da Radio Marechiaro, costringendo Saviani a subire un altro duro affronto.

L’esito positivo del colloquio con lo psicologo consigliato da Serena e Filippo convince Niko e Manuela, che ora devono trovare il modo giusto per comunicarlo a Jimmy, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Ornella si apre con Viola, confidandole ciò che prova per Vanni, ma un nuovo messaggio dell’uomo rischia di far vacillare le sue certezze. Intanto Lorenza e Nunzio impediscono a Gianluca di ricadere nell’alcol e, mentre Luca e Giulia lo accolgono alla Terrazza, Alberto deve affrontare il doloroso crollo emotivo di Anna.

Sempre più preoccupati per il crescente isolamento di Jimmy, Niko e Manuela riescono a convincerlo a fissare un appuntamento con lo psicologo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Il ragazzo, però, continua a nutrire molti dubbi e decide di compiere un gesto che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Gianluca prova a metabolizzare la scoperta della relazione tra Anna e suo padre Alberto, mentre quest’ultimo, seguendo il consiglio di Giulia, sceglie di rispettare i tempi del figlio evitando uno scontro diretto.

Nel frattempo Rossella e Nunzio, pur preoccupati per l’amico, partono per la Calabria, dove lei è attesa da un congresso.

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