Una bottiglia di vetro lanciata contro la casa di Silvia Romano

Una bottiglia di vetro è stata lanciata oggi contro la finestra della casa di Silvia Romano, la cooperante milanese tornata a Milano dopo il rapimento di un anno e mezzo fa in Kenya.

Una bottiglia di vetro lanciata contro il palazzo dove vive Silvia Romano, che si è rotta sul davanzale della finestra pochi metri più in basso rispetto a quella del secondo piano, da cui si è affacciata la cooperante milanese quando lunedì è tornata a casa.

E’ l’ipotesi che emerge al termine del rilievi effettuati in circa due ore dalla Polizia scientifica, che ha fotografato e repertato cocci di vetro verde sul davanzale al primo piano e per strada, in corrispondenza della finestra.