Meteo Campania, dalla prossima settimana calano le temperature e arrivano le piogge

Meteo Campania, su tutta l’arrivo di un ciclone Atlantico metterà fine all’ondata di caldo con le temperature che caleranno anche di 10° in tutta Italia.

L’ondata di calore intenso ha le ore contate, infatti dalla prossima settimana, già da lunedì 3, un ciclone Atlantico impatterà sull’Italia portando pioggia, grandine e segnando un punto di stop all’ondata caldo con le temperature che caleranno anche di 10°C.

Facciamo dunque il punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti, cercando di capire dove colpiranno i fenomeni più intensi e tracciando poi le previsioni per il resto della prima settimana di agosto.

Come accennato, già da lunedì un insidioso ciclone, sospinto da correnti più fresche (in quota) e instabili di origine atlantica, riuscirà a far breccia nell’anticiclone, provocando un’incisiva fase di maltempo. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco non escludiamo la possibilità di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi, in particolare tra basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulle zone montuose massima allerta per possibili alluvioni lampo e frane lungo i versanti a causa delle ingenti quantità di pioggia previste in pochissimo tempo. Tra il pomeriggio e la sera qualche temporale potrebbe interessare anche Emilia Romagna e la Liguria centrale e di Levante.

Andrà meglio sul resto dell’Italia, salvo per un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro. Questo blitz temporalesco sferrerà anche un duro colpo all’ondata di caldo, con le temperature che scenderanno di diversi gradi, riportandosi su valori più consoni al periodo o anche leggermente al di sotto della media.

Martedì 4 il vortice si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa.

Successivamente il peggioramento si estenderà al Centro Sud nella giornata di mercoledì 5 con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia.

Altrove tempo in deciso miglioramento con ampi spazi soleggiati.

Un generale miglioramento delle condizioni meteo si avrà nel corso di giovedì 6 quando l’alta pressione riuscirà a riprendersi gli spazi. Ci aspettiamo quindi tanto sole da Nord a Sud con temperature massime diffusamente oltre i 30°C. Poche novità per venerdì 7, salvo il rischio di temporali tra Campania e Calabria e, tra pomeriggio e sera, anche sull’arco alpino con locali sconfinamenti fin verso le pianure lombarde. Finiamo con il weekend, tra sabato 8 e domenica 9, quando il campo anticiclonico dovrebbe garantire maggior stabilità e sole su buona parte del Paese, salvo i classici temporali di calore sulle zone montuose.