Coronavirus in Campania, i dati del 25 giugno: 3 nuovi positivi

Coronavirus in Campania | Sono tre i casi positivi di oggi e 1414 i tamponi fatti. Per un totale di 4.665 positivi dall’inizio della pandemia ad oggi e di 272.874 tamponi eseguiti. Nessun decesso, 431 i morti in totale. Sono i dati ufficiali del bollettino dell’unita’ di crisi della Regione Campania. Oggi sono guarite tre persone, mentre il totale dei guariti e’ di 4.070 (di cui 4.066 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti).

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.