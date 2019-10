Whirlpool, operai in corteo a Napoli fino alla sede della Regione

La manifestazione partita questa mattina si è conclusa presso Palazzo Santa Lucia, dove i lavoratori dello stabilimento napoletano di Whirlpool hanno incontrato l’assessore alle Attività Produttive.

E’ durato poco meno di un’ora l’incontro tra la delegazione di lavoratori e sindacalisti della Whirlpool di Napoli e l’assessore regionale della Campania alle Attivita’ Produttive, Antonio Marchiello. Sul tavolo dell’assessore, la richiesta di un consiglio regionale monotematico per la vertenza dello stabilimento di via Argine che dovrebbe chiudere a novembre. Una richiesta motivata dalla necessita’ di avere “unita’ istituzionale” di solidarieta’ ai lavoratori Whirlpool. D’altro canto Marchiello ha ribadito la posizione, espressa ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, di concedere incentivi per consentire la prosecuzione dell’attivita’.

Le parole dei sindacati

Parallelamente i sindacati, rappresentati dal segretario generale della Uil Campania Giovanni Sgambati, che ha partecipato al corteo di questa mattina, proseguiranno con le iniziative di sensibilizzazione. Il 21 ottobre prossimo le sigle sindacali si incontreranno per definire una mobilitazione generale da tenere prima del 31 ottobre prossimo, considerato ultimo giorno di attivita’ della Whirlpool di Napoli. “Tutto cio’ che puo’ essere messo in campo per favorire un ripensamento di Whirlpool – dice Sgambati – noi lo apprezziamo, ma e’ evidente che il tavolo vada ripreso in sede centrale di governo centrale. Il primo novembre e’ vicino e i lavoratori devono uscire da questo clima di tensione”.