Cronaca di Napoli: controlli da parte della Polizia al Vomero. 273 persone identificate (di cui 62 con precedenti) e DACUR per un parcheggiatore abusivo.

Nei giorni scorsi nel quartiere Vomero si è svolta un’operazione di “Alto Impatto” nelle zone di piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, piazza Leonardo, viale Michelangelo e via Cilea.

L’attività, coordinata dal Commissariato Vomero con il supporto delle pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Piemonte e Lombardia, ha permesso di identificare 273 persone di cui 62 con precedenti di polizia.

Sono stati controllati 131 veicoli di cui 28 motoveicoli ed una persona è stata sanzionata perché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

E’ stata sanzionata una persona sorpresa ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale Santobono; nei suoi confronti è stato avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).

Inoltre, è stata sottoposta a controllo amministrativo e degli avventori una agenzia di scommesse in via S. Abate, nella quale è stato trovato un uomo con precedenti di polizia. Infine, sono state controllate 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari.