Cronaca di Napoli: controlli da parte della Polizia al Vomero. 170 persone identificate (di cui 40 con precedenti), multe e perquisizioni.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, l’area pedonale di via Luca Giordano e piazza Leonardo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 170 persone di cui 40 con precedenti; controllati 79 veicoli di cui 24 motoveicoli.

Sono state contestate 6 violazioni al Codice della Strada, di cui 2 per motocicli sprovvisti di copertura assicurativa e sottoposti a sequestro amministrativo, 2 per mancanza della prescritta revisione periodica, 2 per mancanza di documentazione al seguito.

Inoltre, sono state effettuate due perquisizioni domiciliari e controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.