Cronaca di Napoli: blitz dei Carabinieri al Vomero contro il porto abusivo di armi (sabato scorso un 17enne era stato accoltellato in via Scarlatti). Sequestrati 5 coltelli e numerose denunce.

Blitz dei Carabinieri al Vomero per arginare il fenomeno della illegalità diffusa e in particolare per prevenire il fenomeno del porto di coltelli da parte dei giovani.

A una settimana dal grave episodio che si verificò sabato sera in via Scarlatti (e durante il quale rimase ferito un 17enne), i militari dell’Arma, con il supporto del reggimento Campania, hanno setacciato le strade e le piazze del quartiere collinare eseguendo perquisizioni e controlli in divisa e in borghese su centinaia di persone, molti dei quali minorenni.

Il bilancio della operazione coordinata dal maggiore Luca Mercadante parla del sequestro di cinque coltelli e di denunce nei confronti di numerose persone (anche minorenni) per porto abusivo di arma.