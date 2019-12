Vomero: i Carabinieri hanno arrestato un 36enne per aver rapinato lo scorso settembre (armato di coltello) un uomo del portafogli.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli a carico di Luigi Ferrigno, 36enne del quartiere Materdei.

Le indagini dei militari erano partite nei giorni immediatamente successivi lo scorso 18 settembre allorquando erano venuti a conoscenza che, la sera in questione, uno sconosciuto, armato di coltello, dopo essersi coperto il volto con un passamontagna, aveva bloccato un passante e, minacciandolo con l’arma, si era fatto consegnare il suo portafogli.

Le indagini intraprese nell’immediatezza permettevano di accertare l’effettivo compimento della rapina ed acquisire numerosi indizi che permettevano infine di individuare l’autore in Luigi Ferrigno.

Nonostante le ricerche nonché gli appelli effettuati anche a mezzo stampa, la vittima della rapina non ha mai formalizzato la denuncia per quanto occorsogli né si è mai presentata presso alcun ufficio di polizia. Ferrigno, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato associato presso il Carcere di Napoli Poggioreale.