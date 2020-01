Vomero, 15enne fermato mentre danneggia il muro di un palazzo con un manganello: “Lo stavo solo provando”

Il minorenne del quartiere Pianura fermato al Vomero si è giustificato con i carabinieri dicendo che l’oggetto non era suo e lo stava solo provando: è stato denunciato e riaffidato ai genitori.

A soli 15 anni, di sabato sera, si divertiva così, colpendo un palazzo con un manganello. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Vomero a Napoli. Il minorenne del quartiere di Pianura si trovava in via Rossini con un gruppo di amici e si divertiva a sferrare manganellate contro il muro di un palazzo. Mentre lo faceva è stato notato dai militari in un servizio in borghese che lo hanno subito raggiunto e bloccato.

Ha spiegato il gesto dicendo che il manganello non era suo, glielo aveva dato un amico e lo stava provando. E’ stato identificato e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; i carabinieri hanno convocato in caserma i suoi genitori per riaffidargli il figlio. Il manganello telescopico, di metallo, lungo circa 40 centimetri, è stato sequestrato.