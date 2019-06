Volla, passante blocca lo scooter dei rapinatori prendendo le chiavi

A Volla la prontezza di un passante durante il colpo in un supermercato ha impedito la fuga in scooter di due malviventi, poi scoperti e rintracciarti dai carabinieri.

Volla | Grazie alla prontezza di un passante, i rapinatori non hanno potuto fuggire con il loro scooter e sono stati identificati dai carabinieri. Accade a Volla, nel Napoletano, nel pomeriggio del 4 giugno, quando due complici arrivano in scooter davanti a un supermercato; con il volto coperto da caschi e armati, i due entrano minacciano la cassiera riuscendo a portare via 800 euro. Nel frattempo pero’ un passante ha estratto le chiavi dello scooter, lasciandoli a piedi.

La “brutta sorpresa” dopo la rapina per i due rapinatori

I rapinatori cosi’ sono stati costretti a rapinare un automobilista di passaggio per poi fuggire con la sua auto. Lo scooter era intestato a una donna, poi denunciata, risultata la compagna di Ramona Ania, 27enne del quartiere di Napoli di Ponticelli, sottoposta a fermo per rapina; dalle impronte digitali trovate sul veicolo, identificato anche un 42enne, pure di Ponticelli, suo complice e denunciato.