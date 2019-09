Vigilante ucciso, verifiche del Ministero sul permesso premio al baby-killer

Gli ispettori del ministero della Giustizia sono stati incaricati di svolgere accertamenti preliminari sul permesso premio concesso a uno degli assassini del vigilante ucciso a Piscinola.

Vigilante ucciso | Gli ispettori del ministero della Giustizia sono stati incaricati di svolgere accertamenti preliminari sul permesso premio concesso per festeggiare i suoi 18 anni al ragazzo condannato a 16 anni e mezzo per l’omicidio di una guardia giurata a Napoli. Le verifiche dell’Ispettorato di via Arenula saranno incentrate a valutare la correttezza della procedura seguita e se vi siano state eventuali condotte disciplinarmente rilevanti.

Le foto dello scandalo

Le fotografie della festa del ragazzo – che si e’ svolta in una sala canonica accanto al carcere minorile di Airola – pubblicate sui social network hanno generato dure reazioni da parte dei familiari del vigilante ucciso: Franco Della Corte venne colpito il 16 marzo 2018, all’esterno della stazione della metro, nel quartiere di Piscinola, a Napoli, con una spranga per sottrargli la pistola.