Cronaca di Napoli: paura la scorsa notte a Vico Equense per l’esplosione di una bomba carta davanti all’hotel Astoria.

Grosso spavento nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio a Vico Equense, per l’esplosione di una bomba carta nei pressi dell’hotel Astoria, albergo che si trova a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana.

Come riporta “Il Mattino”, l’ordigno ha distrutto le vetrate del piano terra e l’entrata della struttura ricettiva, danneggiando anche un’automobile e una porzione di marciapiede: per fortuna non si registra nessun ferito.

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri, al lavoro per scoprire la matrice dell’avvertimento intimidatorio e, soprattutto, se dietro l’esplosione ci sia l’ombra del racket. Saranno esaminate anche le immagini della videosorveglianza.

Foto: “Il Mattino”