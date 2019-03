Vento forte e mare agitato, torna l’allerta meteo in Campania

E’ stata diramata un nuovo avviso di allerta meteo in Campania a partire dalle 20 di questa sera a causa del ritorno del forte vento sull’intero territorio regionale.

Allerta meteo in Campania | La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato a partire dalle 20 di oggi e fino alle 8 di giovedì mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, l’avviso meteo indica tra i fenomeni rilevanti “Venti forti nord-orientali, con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate”.

Il codice colore relativo alla criticità idrogeologica è verde

La sala operativa ricorda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di attivare il monitoraggio sulle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Il codice colore relativo alla criticità idrogeologica è invece verde, non essendo previste precipitazioni piovose tali da innescare fenomeni legati al rischio idrogeologico. per l’allerta meteo legata a vento e mare, il vigente sistema di allertamento regionale non prevede, invece, l’uso del codice colore.