Vasto incendio in via Delle Colmate a Licola. Come riporta “Il Mattino”, il rogo si è scatenato nei pressi di una abitazione abbandonata, per cui stanno bruciando rifiuti pericolosi accatastati all’esterno (tra cui vari pneumatici, arredi dismessi e carcasse di auto).

Inevitabile, purtroppo, lo svilupparsi di una nube nera che ha sovrastato tutta la zona di Licola (che si trova nella tristemente famosa Terra dei fuochi).

Sul posto ci sono tre squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali, che stanno provando a spegnere l’incendio il più rapidamente possibile.

Foto: “Il Mattino”