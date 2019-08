Vasto incendio a Barano d’Ischia, in pericolo anche alcune abitazioni

Le fiamme divampate a Barano d’Ischia hanno mandato in fumo circa due ettari di macchia mediterranea.

Un vasto incendio la notte scorsa ha mandato in fumo circa due ettari di macchia mediterranea a Barano d’Ischia. Le fiamme sono divampate ieri nel tardo pomeriggio in localita’ Stavia e, complice il vento caldo che spirava nella zona, si sono diffuse velocemente e vigorosamente, sino a lambire alcune abitazioni. Hanno lavorato per tutta la notte sette unita’ del distaccamento isolano dei vigili del fuoco e numerosi volontari della associazione Forio CB, che hanno circoscritto l’incendio senza tuttavia riuscire a domarlo del tutto, a causa soprattutto della conformazione impervia delle zone attaccate dalle fiamme.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

Stamane l’intervento di un elicottero dei pompieri si e’ rivelato risolutivo, grazie a numerosi lanci d’acqua sui focolai ancora attivi dell’incendio che nel frattempo si era esteso anche su altri versanti collinari che dominano le frazioni isolane di Fiaiano e Buonopane. Molto probabile, secondo i vigili del fuoco, l’origine dolosa dell’evento.