Varcaturo, sequestrate 10mila mascherine vendute con rincari del 6000% e consegnate al Cotugno

La Guardia di Finanza ha prima sequestrato 10mila mascherine in una parafarmacia di Varcaturo, per poi consegnarle all’ospedale Cotugno.

Varcaturo | Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord per verificare ipotesi di reato riguardanti manovre speculative su prodotti sanitari e disinfettanti di difficile reperimento a causa del Covid-19, la Guardia di finanza di Giugliano, nel corso di un controllo a fine febbraio, ha posto sotto sequestro circa 10mila mascherine in una parafarmacia di Varcaturo, vendute con rincari fino al 6150%.

La farmacia, il cui valore è stato stimato in circa 400mila euro è stata poi sottoposta a sequestro mentre le mascherine sono state cedute per il loro reale valore all’ospedale Cotugno di Napoli, in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria.