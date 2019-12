Varcaturo: Picchiava la compagna per paura di perderla davanti alla figlia di 7 mesi. Arrestato 27enne

Varcaturo: 27enne picchiava la compagna per paura di perderla senza preoccuparsi della piccola di 7 mesi. Arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 27enne incensurato di Giugliano.

Aveva aggredito la compagna nell’abitazione in cui convivono, a parole e poi usando le mani; non era stato scoraggiato nemmeno dalla presenza della figlia di 7 mesi.

La donna è riuscita a liberarsi ed a chiedere aiuto affacciandosi al balcone di casa, così è stata sentita dai vicini che hanno telefonato al 112 spiegando cosa stessa accadendo e chiedendo aiuto.

I carabinieri si sono precipitati e sono riusciti a bloccare il 27enne ancora nell’abitazione, poi lo hanno condotto in caserma.

E’ stata ascoltata anche la vittima che finalmente ha denunciato tutto raccontando di subire violenze da circa due anni perché il compagno era terrorizzato dall’idea che potesse far ritorno nel paese di origine.

Lei non aveva mai denunciato nulla per timore di vendette. Adesso lui è in carcere in via cautelare per l’incolumità della compagna e della piccola.