Universiadi 2019: Ecco il piano trasporti per la città di Napoli

Universiadi 2019: Presentato le linee guida del piano di trasporti a Napoli predisposto dalla struttura tecnica dell’ARU sotto il coordinamento della Regione Campania.

Il Comitato Organizzatore dell’Universiadi 2019 su invito del Comune di Napoli ha presentato le linee guida del piano di trasporti predisposto dalla struttura tecnica dell’ARU sotto il coordinamento della Regione Campania.

I contenuti degli interventi previsti riguardano il trasporto degli atleti e degli accompagnatori dai Villaggi di Napoli, Salerno e Caserta, agli impianti dislocati nell’intero territorio della regione Campania.

Il Piano prevede una flotta di mezzi a disposizione per l’evento di circa 280 autobus, 300 auto, 100 van, e oltre 100 taxi, che assicureranno il servizio di trasporto a tutti gli accreditati delle 124 Delegazioni sportive che partecipano alla manifestazione, ai tecnici internazionali e nazionali e dei media.

Per gli atleti degli sport individuali saranno a disposizione per servizi di linea 140 bus che effettueranno corse ogni 30 minuti. Venti bus saranno utilizzati per il collegamento tra i Villaggi Atleti e i luoghi di gara, mentre 120 mezzi saranno dedicati agli atleti degli sport a squadra. I servizi di mobilità saranno attivi dal 27 giugno al 16 luglio, tutti i giorni dalle ore 7 alle 23.

Il principale hub trasporti sarà presso la Stazione Marittima di Napoli, dove saranno ormeggiate le due navi da crociera che ospiteranno circa 4mila tra atleti e tecnici. Ogni giorno dallo scalo marittimo partenopeo si genererà un flusso di bus (ciascuno da 50 posti) da e verso le varie sedi di competizione dislocate sul territorio regionale, con corse ogni 30 minuti, e picchi di oltre 35 veicoli l’ora. Si stima che durante i 20 giorni di validità del Piano saranno effettuate oltre 280 corse al giorno.