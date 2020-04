Uccide il fratello in casa a coltellate, arrestato a Pozzuoli: il nome

Un 54enne ha ucciso il fratello al culmine dell’ennesimo litigio avvenuto in casa della madre nel rione Toiano a Pozzuoli e poi ha chiamato la Polizia.

Un fratricidio si è consumato la notte scorsa in una delle abitazioni del quartiere popolare di Toiano a Pozzuoli (Napoli). Secondo una prima ricostruzione dei fatti Filippo Lucignano, 54 anni, incensurato, ha ucciso con un coltello da cucina il fratello minore, Rosario, 44 anni, con precedenti penali al culmine di una lite scatenata per motivi che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato di Pozzuoli.

L’omicidio è avvenuto in casa dell’anziana mamma, che veniva accudita proprio da Filippo. Tra le ipotesi della veemente reazione del fratello una pressante richiesta di soldi all’anziana da parte di Rosario che faceva ricorso a sostanze stupefacenti. L’omicida è stato bloccato sul luogo del delitto ed è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.