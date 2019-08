Tragico incidente in scooter a Napoli, 24enne muore sul colpo

Si è trasformato in una tragedia l’incidente in scooter avvenuto all’alba di questa mattina a Napoli in cui ha perso la vita un giovane di 24 anni che è andato a schiantarsi contro un cassonetto: per lui nulla da fare.

Incidente mortale nella notte a Napoli per uno scooter Yamaha Xenter 125 condotto dal 24enne S.S. con a bordo anche una passeggera coetanea. Il mezzo si e’ schiantato in Corso Amedeo di Savoia – nei pressi della ASLNA1 – contro un contenitore dei rifiuti.

A bordo con il 24enne anche una ragazza, rimasta ferita, ma non in pericolo di vita.

A causa del violento impatto il conducente e’ morto sul colpo mentre la ragazza si trova ricoverata presso il Cardarelli in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L’unita’ infortunistica della Polizia Municipale sta procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.