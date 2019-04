Tragico incidente in autostrada tra Acerra e Fragola: 2 morti e 5 feriti

Nel tragico incidente in autostrada A1 nel tratto che va tra Acerra e Afragola hanno perso la vita due persone e cinque ne sono rimaste ferite: purtroppo inutili i seppur tempestivi soccorsi.

Due persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha visto coinvolte 6 auto sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Per l’incidente, avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, il tratto compreso tra Acerra-Afragola e il bivio con A16 in direzione Napoli all’altezza del km 752,3 è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’evento, riferisce Autostrade per l’Italia, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Sono stati resi fin da subito disponibili i seguenti percorsi alternativi: per chi, da Roma, è diretto verso Napoli o Bari si consiglia di immettersi su A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, proseguire fino allacciamento A30/A16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa.

Dopo una prima chiusura, la riapertura del tratto autostradale è avvenuta alle 7.40 di questa mattina

Alle ore 07.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Acerra-Afragola e il bivio con A16 in direzione Napoli all’altezza del km 752,3 è stato riaperto.