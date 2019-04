Tragedia sull’Asse mediano, il 25enne Salvatore Baratta perde la vita dopo un incidente in moto

Il giovane Salvatore Baratta è morto sul colpo dopo essere stato balzato via dalla sua moto, passione di sempre, mentre rientrava da una gita con un amico: lutto a Secondigliano, quartiere del quale era originario.

Un autentico dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri sull’Asse Mediano di Napoli, nei pressi dell’Auchan di Giugliano. Tratto di strada in cui ha perso la vita il giovane Salvatore Baratta, 25enne originario di Secondigliano. La morte per lui è sopraggiunta sul colpo e nulla hanno potuto fare i medici se non constatare il decesso del giovanissimo riverso sull’asfalto dopo un incidente con la sua motocicletta.

Al momento si indaga ancora sulla dinamica dei fatti avvenuti nei pressi dell’uscita di Villa Literno, dove ambulanza, polizia stradale e carabinieri sono intervenuti in tempi brevi, ma senza poter fare nulla per salvarlo.

Una giornata che sembrava come tutte le altre

Salvatore tornava da una domenica in giro con la moto, sua grande passione che amava vivere nei fine settimana. Lui che, negli altri giorni, lavorava come magazziniere, anche fino a 12 ore al giorno. Normalmente si spingeva fino alla costiera amalfitana, come testimoniato da alcune foto sui suoi profili social. Durante quel tragico incidente, tornava a casa con un suo amico.