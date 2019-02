Cronaca di Napoli: choc a Pomigliano d’Arco, dove un commerciante 35enne si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto.

Choc a Pomigliano d’Arco, dove ieri sera un 35enne commerciante si è suicidato. Come riportato da “Ilfattovesuviano”, la tragedia sarebbe accaduta in via Fratelli Bandiera, verso le 20. Il 35enne è deceduto dopo un tragico volo dalla finestra della sua abitazione.

Nonostante il tempestivo intervento del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri per i rilievi del caso, mentre sono ancora ignote le cause del gesto da parte del 35enne (che lavorava nella tipografia dei genitori).