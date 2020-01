Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente in direzione Corso Malta

Traffico bloccato per un grave incidente avvenuto da poco fa sulla Tangenziale di Napoli in direzione Corso Malta.

Aggiornamento ore 11.00 del 10 gennaio 2020

Il traffico è ritornato regolare con brevi rallentamenti verso il Corso Malta. Le auto coinvolte nell’incidente sono state rimosse dalla carreggiata.

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un grave incidente avvenuto poco fa in direzione Corso Malta. A partire dall’uscita di Via Cilea le auto procedono lentamente verso Capodimonte. Sono intervenute tre ambulanze. Al momento non si hanno ancora notizie precise. Aggiorneremo appena possibile.

