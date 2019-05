Torre del Greco: Sequestrate due tonnellate di rifiuti pericolosi ‘eternit’

Guardia di Finanza di Napoli: Sequestrate due tonnellate di rifiuti pericolosi ‘eternit’ a Torre del Greco nei pressi dell’ospedale ‘Maresca’. Denunciati i responsabili.

Il dipendente Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sottoposto a sequestro nel comune di Torre del Greco (NA) circa 2 tonnellate di rifiuti e materiali pericolosi del tipo “eternit”.

L’intervento, volto a prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono incontrollato e dello smaltimento illecito dei rifiuti, ha visto impiegate, in particolare, le fiamme gialle della Compagnia di Torre del Greco, che, con il supporto della Sezione Aerea di Napoli, hanno individuato su un fondo rustico un illecito sito di stoccaggio di lamiere contenenti eternit nonché un capannone costruito proprio con tale pericoloso materiale.

L’amianto – materiale altamente nocivo e riconosciuto come causa di gravissime patologie tumorali – appariva in molti punti frammentato ed esposto agli agenti atmosferici, con conseguente grave rischio di dispersione sia nel terreno sia nell’aria. In specie, parte di tali rifiuti sono apparsi essere stati utilizzati per allestire pensiline di riparo e finanche un capannone di circa 80 mq.

L’area interessata dall’intervento, ubicata a ridosso del locale ospedale “Maresca”, è stata sottoposta a sequestro penale, unitamente ai rifiuti e ai materiali rinvenuti, mentre per 2 responsabili è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per le violazioni perpetrate alle norme contemplate dal codice dell’ambiente.

La descritta attività di servizio, che si aggiunge ad analoghi interventi recentemente eseguiti nello specifico settore operativo, testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza per contrastare i fenomeni connotati da forte pericolosità sociale, a tutela del territorio nonchè per la salvaguardia dell’ambiente e della collettività.