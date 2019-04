Torre Del Greco: Scoperta una coltivazione casalinga di piante di marijuana. Arrestato 45enne

Torre Del Greco: Rinvenute 11 piante di marijuana, 4 piante di marijuana essiccate, circa 612 grammi di sostanza stupefacente essiccata e pronta per essere messa sul mercato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Acampora Ciro, 45 anni napoletano, già noto alle forze dell’ordine, responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana.

I poliziotti, durante una mirata attività investigativa, hanno scoperto una vera e propria coltivazione casalinga di piante di marijuana nell’abitazione del 45enne.

Gli agenti hanno rinvenuto 11 piante di marijuana, 4 piante di marijuana essiccate, circa 612 grammi di sostanza stupefacente essiccata e pronta per essere messa sul mercato, 43 grammi circa di hashish, la somma di 820 euro in banconote di vario taglio.

Inoltre, i poliziotti hanno trovato 2 box serra per la coltivazione corredate di lampade e sistema di aerazione, un estrattore per olii essenziali, numerosissime bustine a strappo di cellophane, due bilancini di precisione, un barattolo di vetro contenente una sostanza fertilizzante per la coltivazione appunto di sostanze stupefacenti e tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento del prodotto finito.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

L’uomo è stato arrestato e stamane sarà condotto presso il Tribunale di Torre Annunziata per il rito direttissimo.