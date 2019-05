Cronaca di Napoli: è allarme a Torre del Greco per vari furti di pneumatici dalle auto parcheggiate in più zone della città vesuviana.

Come riportato da “Il Mattino”, dopo i colpi messi a segno nel quartiere Montedoro, la gang degli pneumatici ha colpito nei parcheggi di via Circumvallazione (accanto al mercato ortofrutticolo).

Nel mirino dei criminali ci sono soprattutto auto di grossa cilindrata, modello berlina, con gomme di serie. L’allerta per tali furti viaggia velocemente sui social network, con le stesse vittime che raccontano i vari episodi, mettendo in guardia gli automobilisti da possibili sorprese.