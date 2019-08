Torre Del Greco, un murale ricorda i 4 giovani morti un anno fa nel crollo del ponte Morandi

Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono stati ricordati questa mattina a Torre Del Greco, con l’inaugurazione di un murale.

Un lungo abbraccio a Torre del Greco (Napoli) tra i familiari di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro ragazzi morti durante il crollo del Ponte Morandi. Tutta la comunita’ corallina stamattina si e’ stretta attorno a parenti ed amici dei giovani fuori al Palazzo Baronale, sede del Comune, dove e’ stato svelato un murale che raffigura i volti di Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio. “Sono bellissimi, nessuno li rovini”, dicono i familiari dei ragazzi, ringraziando gli amici dei quattro che hanno finanziato la realizzazione dei dipinti, disegnati dai writer del gruppo Pem Art. Un lungo applauso ha accompagnato lo scoprimento del murale con i volti di Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio.

In serata prevista una messa nella parrocchia del Sacro Cuore

Commozione anche durante la celebrazione che si e’ svolta nella sala consiliare del Comune. Il sindaco Giovanni Palomba, intervenendo in aula, ha parlato di una “tragedia immane che restera’ impressa per sempre impressa nella mente di questa comunita’ e dell’Italia intera. Quattro angeli da un anno accompagnano la nostra comunita’. Non si puo’ dimenticare – ha detto il primo cittadino – bisogna avere coraggio e speranza nella ricerca della verita’. Tutta la comunita’ di Torre del Greco grida giustizia”.

Alle celebrazioni organizzate del Comune, che si concluderanno in serata con una messa nella parrocchia del Sacro Cuore, sono presenti i genitori dei quattro ragazzi che hanno scelto di non recarsi a Genova.