Torre del Greco: 22enne con precedenti arrestato dalla Polizia, che lo ha trovato in stato di agitazione mentre minacciava la madre (la quale si era rifiutata di consegnargli del denaro).

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in un appartamento di via dei Bozzellai per una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato nell’abitazione un giovane, in evidente stato di agitazione, il quale stava minacciando la madre che si era rifiutata di consegnargli del denaro.

G. B., 22enne torrese con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione.