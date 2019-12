Tir sequestrato nell’Agro nocerino-sarnese: all’interno sigarette di contrabbando per 2 milioni di euro

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 8 tonnellate di sigarette di contrabbando, per un totale di 40.500 stecche provenienti dall’est Europa.

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nell’agro nocerino-sarnese, oltre 8 tonnellate di sigarette di contrabbando, per un totale di 40.500 stecche provenienti dall’est Europa, che avrebbero fruttato sul mercato quasi 2 milioni di euro. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania, dopo aver notato un furgone che per un lungo tragitto precedeva un TIR con targa polacca, hanno avviato un inseguimento che si e’ protratto fino a quando il camioncino e l’autotreno sono entrati all’interno dei magazzini di una societa’ di logistica di Mercato San Severino (SA).

I successivi controlli da parte delle Fiamme Gialle hanno permesso di riscontrare che le “bionde” erano nascoste dietro dei bancali ricolmi di “corn flakes” ed avevano il marchio falso della “Marlboro Light”. I pacchetti, infatti, riportavano tutti lo stesso codice alfanumerico per la tracciatura del prodotto. Al termine dell’operazione, i finanzieri, oltre ad aver intercettato le sigarette e sequestrato il TIR, il furgone e i prodotti alimentari utilizzati come carico di copertura, hanno arrestato i 3 corrieri, tutti ucraini.