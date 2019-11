Terzigno, è finita: sono arrivate le ruspe per abbattere le case abusive

Sono 14 le famiglie residenti in via Panoramica a Terzigno, che 17 anni fa acquistarono una casa abusiva a loro insaputa, e che oggi hanno osservato quelle abitazioni crollare sotto i loro occhi.

Ruspe in azione nel Napoletano. Sono 14 le famiglie residenti in via Panoramica a Terzigno, che 17 anni fa acquistarono una casa abusiva a loro insaputa e che si sono viste buttare giu’ l’abitazione nonostante abbiano visto riconosciuta la loro buona fede anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza che sanciva la demolizione.

Inutile il riconoscimento della buona fede.

Momenti di tensione durante l’esecuzione dell’abbattimento, subito rientrati, mentre una delegazione delle 60 persone, compresi anziani e disabili, ormai senza un tetto sulla testa si e’ recata in Comune.