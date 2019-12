Terremoto nel Mugello: scosse di magnitudo fino a 4.5. Nessun danno a persone, scuole chiuse. Edifici lesionati, ripresa la circolazione dei treni dopo l’alt.

Scosse di terremoto questa notte in provincia di Firenze. Alcuni edifici di Scarperia San Piero e Barberino sarebbero danneggiati. La Protezione civile monitora la situazione e l’unione di Comuni del Mugello ha aperto la sala di protezione civile.

Sono ben 60 le scosse di terremoto, 9 delle quali di magnitudo superiore a 3, verificatesi nel Mugello nelle ultime 12 ore. La scossa più forte, di magnitudo 4.5 con epicentro a Scarperia San Piero e ipocentro a 4 km di profondità, è stata avvertita anche a Firenze, Prato e Pistoia.

Molte le persone uscite in strada. Non risultano feriti, mentre in diversi Comuni qualche edificio è stato danneggiato: “Non c’ è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone e le lesioni agli edifici non sono gravi”, ha reso noto il prefetto di Firenze, Laura Lega, che è in contatto da stanotte con i vari sindaci del territorio.

Sono più di 70 le richieste pervenute ai Vigili del fuoco per prime verifiche sulla stabilità di edifici dell’area: al momento l’unico edificio chiuso è la chiesa di San Silvestro a Barberino del Mugello. Controlli su diverse linee ferroviarie (la circolazione dei treni è poi ripresa) e scuole chiuse in tutto il Mugello.