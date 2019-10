Terremoto a Catanzaro di Ml 4.0: Scuole chiuse e treni fermi

Terremoto a Catanzaro: La Protezione Civile è sul posto e per precauzione stanno evacuando le scuole. La Rete Ferroviaria è stata sospesa.

Alle ore 08:11 italiane di oggi 7 ottobre 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 4.0 (Mw 4.0) è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV 2 km a nord-ovest di Caraffa di Catanzaro ad una profondità di 27 chilometri. Dopo sette minuti è stata avvertita anche la seconda scossa.

La Protezione civile è sul posto e stanno evacuando le scuole in provincia di Catanzaro. Tantissime le chiamate alla centrale operativa della Protezione Civile per il terremoto che è stato avvertito anche nella zona della Sila, a Lamezia e Cosenza.

Rete ferroviaria sospesa

Dalle 8.10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato le seguenti linee: Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido traffico sospeso intera tratta; Crotone – Roccella traffico sospeso nella tratta Simeri – Soverato; Paola – Rosarno traffico sospeso fra Nocera e Vibo Valentia. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

L’evento è stato localizzato precisamente nella provincia di Catanzaro nelle vicinanze dei comuni di Caraffa, Settingiano e Marcellinara.

Nella successiva tabella sono elencati i comuni con una distanza inferiore a 10 km dall’epicentro:

L’area interessata dall’evento sismico di questa mattina è considerata a pericolosità sismica molto alta, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale.