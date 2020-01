Tangenziale di Napoli: Chiusura svincolo d’uscita “Secondigliano”

Tangenziale di Napoli: Per lavori di manutenzione sarà chiuso lo svincolo dell’uscita ‘Secondigliano’. Dettagli altre chiusure con date, orari e percorsi alternativi.

La Tangenziale di Napoli comunica che per lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 del giorno 22/1/2020 alle ore 6:00 del giorno 23/1/2020 e dalle ore 22:00 del giorno 23/1/2020 alle ore 6:00 del giorno 24/1/2020 sarà chiuso lo svincolo d’uscita “Secondigliano” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalle autostrade uscita alternativa consigliata “Doganella”).

Lavori di manutenzione – chiusure in orario notturno

Si comunica che per lavori, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal 20/1/2020 al 23/1/2020 sarà chiusa la rampa d’ingresso “via Cilea” dello svincolo “Vomero” (rampa d’ingresso alternativa consigliata “via Pigna/via Caldieri”).

Si comunica che per lavori, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal 22/1/2020 al 25/1/2020 sarà chiuso lo svincolo d’ingresso “Capodichino” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria svincolo d’ingresso alternativo consigliato “Doganella/viale Maddalena”).

Permane la limitazione ai veicoli con massa superiore alle 3,5 ton.