Tangenziale di Napoli: chiuso lo svincolo esterno di uscita e di entrata di Vomero

Il tratto della Tangenziale di Napoli sarà chiuso al traffico fino al 17 dicembre per lavori lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione.

Tangenziale di Napoli informa che, per programmati lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita e di entrata di Vomero, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: svincolo esterno di uscita, verso Via Francesco Cilea, dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 dicembre.

Percorso alternativo

In alternativa si consiglia di proseguire in direzione di Via Luigi Caldieri; svincolo esterno di entrata “Via Cilea”, nelle quattro notti consecutive di martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, sempre con orario 22-6. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di entrata “Via Pigna/Via Caldieri”.