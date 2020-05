Suicidio a Fuorigrotta: Un uomo di 60 anni si lancia dal balcone a piazza Italia

E’ successo questa sera nel quartiere Fuorigrotta nei pressi di piazza Italia. Un uomo di circa 60 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione del palazzo ad angolo tra via Giulio Cesare e piazza Italia, di fronte allo sferisterio, precisamente in via Fuorigrotta.

Sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la Protezione civile ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono altri dettagli per il momento.

Alla famiglia inviamo le condoglianze della redazione.