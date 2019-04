Stalking, perseguita e minaccia di morte una ragazza: 16enne finisce in comunità

La vittima di stalking, una 14enne, ha conosciuto attraverso i social il giovane, che, però, dopo la decisione di troncare i rapporti ha cominciato a tormentarla.

Un 16enne di Sant’Antimo, nel Napoletano, e’ ritenuto responsabile di stalking negli ultimi mesi nei confronti di una 14enne di Rozzano (Mi) conosciuta solo attraverso i social. Dopo le prime conversazioni in chat la ragazza ha deciso di troncare i contatti, ma lui non lo ha accettato. Il ragazzo ha iniziato a tormentarla e minacciarla di morte durante telefonate, in chat e via social, facendo su di lei pressione anche scrivendo frasi indecorose su un profilo falso creato a nome di lei, cosi’ come ha creato dei profili falsi a nome delle sue amiche piu’ care. Infine ha minacciato di andare a Rozzano e di accoltellarla insieme al suo fidanzato.

La denuncia ai carabinieri

La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri e le indagini sono partite immediatamente. Identificato lo stalker, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto una misura cautelare nei suoi confronti per interrompere la persecuzione della ragazza. Il tribunale per i minorenni di milano ha cosi’ disposto per il 16enne il collocamento in comunita’ e il provvedimento e’ stato eseguito dai carabinieri di Sant’Antimo che hanno accompagnato il ragazzo in comunita’, sequestrandogli smartphone, tablet e computer.