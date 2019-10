Soccavo: I cittadini protestano per il degrado del quartiere

Soccavo: Assemblea popolare dei cittadini in via Servio Tullio per protestare contro il degrado del quartiere e chiedere un incontro urgente con l’Amministrazione Comunale.

Domani sabato 26 Ottobre Ore 16.00, incrocio via Servio Tullio, si terrà un’assemblea popolare organizzata dai cittadini residenti nel quartiere di Soccavo per ottenere un incontro con l’Amministrazione comunale.

La protesta nasce dall’esigenza di sistemare URGENTEMENTE: Problema immondizia, problema sicurezza, problemi viabilità e mancanza di servizi primari per il cittadino.

La manifestazione sarà pacifica senza colori ne schieramenti politici, dove non saranno ammessi atteggiamenti violenti, rissosi e volgari. I cittadini in corteo partiranno dall’incrocio tra via Epomeo e via Servio Tullio e proseguirà verso piazzetta Ettore vitale dove si terrà l’assemblea popolare .