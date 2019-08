E’ morto Simon Gautier, trovato il corpo dell’escursionista francese scomparso nel Cilento

Simon Gautier aveva chiamato il 118 la mattina del 9 agosto, dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi rotto entrambe le gambe: questa sera le ricerche sono terminate nel modo peggiore possibile.

Simon Gautier, il 27enne giovane escursionista francese disperso dal 9 agosto scorso nel Cilento, e’ stato trovato morto. Il suo corpo, infatti, e’ stato individuato in un burrone in una zona del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

Il giovane escursionista aveva chiamato il 118 la mattina del 9 agosto chiedendo soccorso dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi rotto entrambe le gambe. Da quel momento sono scattate le ricerche, ma non e’ stato possibile mettersi nuovamente in contatto con il francese. Questa sera l’epilogo con il rinvenimento del corpo.