Scampia: nella notte tra il 22 e il 23 maggio è esplosa una bomba in via Striano. Distrutta l’auto di un pregiudicato e danneggiati i vetri di un edificio.

Torna l’incubo bombe a Scampia. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, in via Striano, l’automobile di un pregiudicato 55enne è saltata in aria.

La deflagrazione (avvenuta intorno alle 2) ha svegliato di soprassalto alcuni residenti, che hanno allertato immediatamente la Polizia: sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno tenuto sotto controllo l’incendio. L’esplosione, oltre a distruggere quasi completamente l’automobile, ha mandato in frantumi anche alcuni vetri di un edificio che sorge nelle vicinanze.

I pompieri hanno anche chiesto agli inquilini del palazzo rimasti in casa di scendere in strada per effettuare le opportune verifiche e testare la stabilità dell’edificio. Appurato che lo stabile non aveva riportato gravi danni strutturali, i vigili del fuoco hanno concesso agli abitanti di rientrare nelle proprie case. La Polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Foto: “Il mattino”