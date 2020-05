Cronaca di Napoli: un blitz anti-abusivismo ha portato la Polizia Locale a smantellare 5 baracche nel Lotto G di Scampia.

La Polizia Locale di Napoli, nell’ambito delle misure e delle attività di contrasto alle illegalità sul territorio, ha realizzato una operazione di antiabusivismo all’interno del Lotto G di Scampia, con l’impiego di personale e mezzi del Reparto Scampia con la collaborazione di altro personale della Polizia Locale di Napoli appartenenti all’U.O. Tutela Ambientale, all’Azienda ASIA S.p.A. e al Servizio Autoparchi del Comune di Napoli.

L’intervento è stato finalizzato allo smantellamento e alla rimozione di 5 baracche, tutte posizionate su area pubblica aperta a pubblico passaggio.

In particolare, sono stati rimossi due manufatti rudimentali in Via F. Bacone, due presso Largo Baruch De Spinoza e uno in Via Cartesio. Al momento dell’intervento, non era presente nessun soggetto che ne reclamasse il loro diritto.