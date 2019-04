Sant’Antimo: Blitz dei carabinieri contro abbigliamento “pezzotto”. Sequestrate anche piastre e clichè per falsificare i capi.

I carabinieri della locale tenenza hanno denunciato in stato di libertà per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni una 42enne del luogo già nota alle ffoo che in concorso con soggetti ancora in via di identificazione aveva allestito in 3 box sottostanti a uno stabile di via Nuova Detta Casoria un deposito usato come centrale per applicare il marchio falso delle più famose case di moda italiane ed estere a capi di abbigliamento, accessori e scarpe.

La perquisizione effettuata dai cc ha consentito di rinvenire e sequestrare 412 capi di abbigliamento, 116 portafogli e 232 paia di scarpe.

Trovati e sequestrati anche 3 piastre per serigrafia e 9 cliché falsi delle varie marche nonchè 35 capi di abbigliamento ancora privi di marca ma che di li a poco sarebbero stati griffati e venduti come “di marca”.