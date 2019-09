San Sebastiano al Vesuvio: Scoperti 12 lavoratori in ‘nero’. Sanzioni a pub e ristoranti

San Sebastiano al Vesuvio: Controllo straordinario dei carabinieri in tutta la zona. Scoperti 12 lavoratori in ‘nero’ e sequestrati alimenti privi di tracciabilità.

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, col supporto di quelli del NAS e del Gruppo di Tutela del Lavoro di Napoli.

12 i lavoratori in “nero” scoperti dai militari in un ristorante gestito da un 57enne incensurato di Napoli. All’imprenditore sanzioni per complessivi 45200 euro.

Di 5500 euro, invece, la multa applicata ad una 49enne incensurata di Ercolano, titolare di una paninoteca nella quale sono stati rintracciati 15 chili circa di alimenti privi di tracciabilità. La 49enne è stata inoltre denunciata per furto di energia elettrica.

Il contatore che alimentava la sua attività era stato manomesso e la rilevazione dei consumi alterata.

I militari, nell’ambito dello stesso servizio, hanno multato 3 titolari di altrettanti esercizi commerciali per occupazione abusiva della sede stradale. Per ognuno di loro una sanzione di 515 euro.