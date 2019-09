San Giovanni a Teduccio, spari contro l’associazione anticamorra

Almeno una persona armata, in sella a una moto, ha fatto fuoco contro la sede dell’associazione Famiglia di Maria, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

San Giovanni a Teduccio | Due fori nel portone di ingresso e altri tre bossoli trovati a terra. Due notti fa, secondo quanto si apprende, almeno una persona armata, in sella a una moto, ha fatto fuoco contro la sede dell’associazione Famiglia di Maria, in via Aprea, che nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, area orientale di Napoli, si occupa del recupero di ragazzi di strada e propone numerose iniziative culturali.

Un territorio in fibrillazione

Quel territorio da tempo e’ attraversato dalle fibrillazioni del clan Mazzarella in lotta con il rivale clan Rinaldi. Indaga la Polizia.