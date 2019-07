San Giorgio a Cremano: Arrestato 29enne per droga in partenza per Ibiza. IL NOME

San Giorgio a Cremano: E’ stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato un 29enne per detenzione di stupefacenti. Era in partenza per Ibiza.

Gli agenti hanno eseguito un controllo presso l’abitazione del giovane in Via Mazzini nel comune vesuviano dove, all’interno di una custodia per chitarra, hanno rinvenuto e sequestrato hashish suddiviso in panetti ed ovuli per un peso di 750 grammi, 2600 euro e un bilancino di precisione.

Il giovane era in procinto di prendere un volo diretto ad Ibiza e aveva inoltre, occultati negli abiti che indossava, ovuli di hashish e mille euro in contanti.