Salvini: “Per Napoli un impegno senza precedenti, diventerà una super-Questura”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolinea l’impegno del governo nei confronti del capoluogo campano il giorno dopo l’omicidio di un uomo a San Giovanni a Teduccio all’esterno di una scuola e sotto gli occhi del nipotino.

“Grazie al questore di Napoli che ha ricordato oggi, in occasione della Festa della Polizia, l’invio di 100 agenti in piu’ in citta’ e ha ribadito che col nuovo piano di assunzioni Napoli diventera’ una super-questura come Milano e Roma. Da ministro dell’Interno confermo la mia vicinanza alle forze dell’ordine e al capoluogo campano, territorio dove stiamo lavorando con un impegno cosi’ costante da non avere precedenti. Lo dimostrano i provvedimenti concreti degli ultimi mesi e le mie frequenti visite”. Ad affermarlo e’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Le parole del questore de Iesu

“Alla Questura di Napoli sono arrivati a Novembre scorso 35 agenti, altri 65 sono arrivati a Febbraio”. Proprio oggi il questore di Napoli, Antonio de Iesu ha così risposto alla domanda di un giornalista alla cerimonia per la Festa della Polizia, dopo le polemiche sugli impegni assunti dal Ministro degli Interni Matteo Salvini sul rafforzamento degli organici.

“Il piano di assunzioni è in atto – ha proseguito il Questore – e per la fine dell’ anno ci sarà un concorso straordinario per 1800 assunzioni in Polizia, ma è chiaro che i nuovi agenti debbono essere assunti, poi formati e poi distribuiti nelle Questure”. “Negli ultimi 4-5 anni non abbiamo avuto turn-over – ha detto ancora De Iesu – ma oggi, per fortuna, ci sono le risorse per un piano di assunzioni significative. E con la riforma Milano, Roma e Napoli saranno Questure-super e nelle piante organiche avranno alcune centinaia di agenti in più”.