Sabato e domenica chiude la Linea 2 della metropolitana di Napoli

Sabato 13 e domenica 14, su autorizzazione della Regione Campania, il servizio della Linea 2 della metropolitana di Napoli gestito dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sarà completamente interrotto tra le stazioni Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per indifferibili lavori di manutenzione programmata. Tale evento si ripeterà anche l’11 e 12 maggio. Trenitalia ha previsto un servizio bus sostitutivo per la sola tratta Napoli San Giovanni Barra – Napoli Centrale.

Potenziate le linee su gomma ANM

Su richiesta dell’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Mario Calabrese, l’ANM potenzierà la linea 151 tra piazza Garibaldi e piazzale Tecchio e la linea C16 tra Mergellina – corso Vittorio Emanuele e via Imbriani. In particolare, per la linea 151 sarà assicurata una frequenza media di 15 minuti tra le 7 e le 19 di sabato. Nella giornata di domenica sarà assicurata una frequenza media di 15 minuti tra le ore 9 e le 13 e di 20 minuti nel resto della giornata. Per la linea C16 sarà assicurata una frequenza media di 20 minuti.

È stato inoltre chiesto alla Regione Campania di autorizzare, come già avvenuto in occasione della precedente interruzione, il prolungamento fino a piazza Garibaldi dei collegamenti su gomma eserciti da EAV tra Napoli e Torregaveta.